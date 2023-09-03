Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul’daki özel bir hastanede tedavileri yapılan Esas Holding Yönetim Kurulu Ali Sabancı'yı ziyaret etti.

Çifte 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

BİR ZİYARET DE YILDIRIM'DAN

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı’yı ziyaret etti.

Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı. Binali Yıldırım, hastaneden çıktığı sırada yanına yaklaşan vatandaşlarla da tokalaşıp, kısa süreli sohbet etti.