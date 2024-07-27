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Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

27.07.2024 - 17:17 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından Rize Valiliğine geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kente dair bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

 

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