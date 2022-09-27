Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ile 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
27.09.2022 - 13:53 | | ANKARA,(DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferimizin 484'üncü yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'da ve dünyada fedakarca görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.