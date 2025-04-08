Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
08.04.2025 - 11:57Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' ifadeleriyle ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın X'ten yaptığı açıklama şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.