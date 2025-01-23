Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın istikrarı önem arz ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin görüşmesinin ardından iki ülke arasında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan'ın düzenlenen ortak basın toplantısındaki açıklamaları özetle şöyle:

Büyükelçiliklerimizin 2013-2014 yıllarında karşılıklı olarak açılmasıyla birlikte Ruanda ile münasebetimiz ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyar dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalıştırılmasının artırılmasını kararlaştırdık.Ruanda'nın dış ticaretinde ülkemizin ilk sıralarda yer alması ekonomik iş birliği bakımından gelecek vaat etmektedir. Bugüne kadar 250 Ruandalı öğrencenin ülkemizde burs ile yüksek öğrenim görmelerini temin ettik. Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Afrika ile ilişkilerimizi bütüncül bir çerçevede ilerletiyoruz. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması düşüncesi ile kıtanın istikrarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

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Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKİYE İLE RUANDA ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

"Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

"Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

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"Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"