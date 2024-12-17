Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK ve DEAŞ'a yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AB ile temasımızın olduğu yılı geride bırakıyoruz. Hep, AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor dedik. İş birliğimizi ilerletebiliriz.

Leyen’le bir telefon görüşmememiz olmuştu, Suriye’nin istikrarına vurgu yapmıştık. Bugün de katılımcı bir idarenin tesissinde hem fikir olduğumuzu gördük. Baas rejimi geride enkaz bıraktı. 13 yıldır çatışmalardan bitap düşmüş Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye’nin tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı. Uluslararası toplum 13 yıldır yeterli desteği veremedi. Şam büyük elçiliğini 12 buçuk yılın ardından faaliyete geçirdik. Ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. DEAŞ ve PKK'ya yer yok. Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Türkiye kilit ülke konumunda.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına son vermesi gerektiğini de aktardım.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor.

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Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum.

2 gün sonra birlik zirvesinde askıya alınan diyalogları güçlendirecek karalar alınmasını temenni ediyorum. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

'TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

Kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz destekten bahsettiniz. Bizimde en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euro'ya çıkardık. Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor.

Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de bir ilişki. Ekonomik ilişkimiz çok daha güçlü. 206 milyar dolara ulaştı aramızdaki ticaret. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek.

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