Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletsizliklere itiraz ediyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fas'ta meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkem ve milletim adına tüm Fas halkına geçmiş olsun diliyorum.

G20 liderler zirvesini Hindistan'ın ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. Dönem başkanlığı görevini başarı ile icra eden Hindistan'ı tebrik ediyorum. Bu seneki temamız tek dünya, tek aile ve tek gelecek idi. Zirve oturumlarının ilkinde gezegenimizin karşılaştığı çevre sorunlarını istişare ettik.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Türkiye’nin özellikle sera gazı salınımlarında sorumluluğu oldukça düşüktür. Buna rağmen Türkiye olarak dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren hayati meselesi elimizi taşın altına koyuyoruz. Paris İklim Anlaşması’na 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimizle en anlamlı katkıyı yapan ülkeler arasındayız.

HEDEFİMİZİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Yenilenebilir enerji adımlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledik. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadarki emisyon azalma hedefimizi 2 katına çıkardık

SIFIR ATIK PROJESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Projelerle daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya için çalışıyoruz. Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçen sıfır atık projesi bu s-süreçte bir dönüm noktası oldu. Projemiz güçlü BM ofis programlarından olmak üzere 5uluslararsı ödüle layık görülmüş. BM genel kurulu ile sıfır atık projesi küresel bir harekata dönüştü. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü olarak ilan edildi.

YÜK PAYLAŞIMI ADİL OLMALI

Zirvenin ilk oturumunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil bir şekilde yapılmasını vurguladık. Bundan sonra da dünyamızın korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar tek aile başlıklı ikinci oturumda hiçbir kimsenin geride bırakılmaması, küresel dayanışmaya yönelik çabalarımızı artırdı. Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine dönüşü için yapılması gerekenleri ifade ettik.

DENİZLERİMİZ MÜLTECİ MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ

İnancımız, kültürümüz v e kökenimiz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz. Her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolasıyla milyonların evlerini terk ettiği dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.

ADALETSİZLİKLERE İTİRAZ EDİYORUZ

Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil merhamet eksikliğidir. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkım mazluma sahip çıkıyoruz. Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, kalıcı konutlar inşa ederek, eğitimden güvenliğe her alanda ihtiyaçları gidererek insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyeli vatanına geri döndü.

SORU-CEVAP

TAHIL KORİDORU

Bu koridorla ilgili çalışmamızda Körfez ülkeleri buna dahil, Irak buna dahil, ve Türkiye üzerinden böyle bir koridorun açılmasıyla Körfez’i Basra’dan Avrupa’ya bağlayan bir koridor, bu koridorla ilgili özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Türkiye burada hassas davranıyoruz, süratle de bu projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Şu an itibarıyla Dışişleri Bakanlarımız, Ulaştırma Bakanlarımız müşterek bir çalışmanın içerisine girerek bunu birkaç ay içerisinde uygulamaya geçirmenin gayreti içinde olacağız.

Doğrusu ben bu eleştirilere katılmıyorum. 33 milyon ton Rusya, şu ana kadar Karadeniz koridorundan tahıl ithali yaptı, fakat burada bir gerçek var. Bunun yüzde 44’ünü Batı aldı, yüzde 14’ü bize geldi, yüzde 14’ü Afrika ülkelerine gitti. Sayın Putin’in ısrarı Batı bize verdiği sözleri tutmadı diyor. Fakir Avrupa ülkelerine biz bu tahılı gönderelim. Sayın Putin’in görüşmede ısrarla üzerinde durduğu fakir ülkelere bu tahılı gönderme, biz de aynı şekilde düşünüyoruz, Katar aynı şekilde düşünüyor. Bu şekilde bu süreci işletmekten yanayız. Bu konuda Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon tonu kabullendi. Sayın Lavrov ile yaptığım görüşmede ifade ettim. 1 milyon tonu bu şekilde bırakmayalım, bunu artırmanın gayreti içerisinde olalım. Fakir Afrika ülkeleri buraya bakıyor.

Biz de telefon diplomasiyle çalışmalara devam edeceğiz. Dışişleri Bakanım süreci takip edecek. Biz fakirlikle mücadelede Afrika ülkelerine yönelik bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Bununla ilgili de sayın İlham Aliyev ile görüşmeler yaptım. Görüşmeden sonra da yarın büyük ihtimalle sayın Paşinyan ile de görüşmem olacak. Tabi bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat burada özellikle Karabağ’da şu anda atılan adımlar doğru adımlar değil, bunu kabullenmek mümkün de değil, AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor. Yarın yapacağımız görüşmede sayın Paşinyan’a da bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmenin mümkün olmadığını onlara da ifade edeceğiz. Şu ana kadar görüştüğümüz dost, batılı ülkeler vs. Seçimi kabullenmiyorlar. Bu olacak bir iş değil, kabul edilebilecek bir seçim değil.

F-16 GÖRÜŞMESİNDE SON DURUM

Burada da sayın Biden ile bir görüşmemiz ayaküstü olsa da oldu. F-16 konusunu da görüştük. Tabi F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar götürüyorlar, İsveç de İsveç diyorlar. Bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz, benim de kongrem var. Benim kongrem neresi TBMM, TBMM’den bu tür karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim, Meclis’imden geçmesi lazım. İsveç’in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım, üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece ben Meclis’imin vereceği kararı beklemek durumundayız.