Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'ya hızlı tren müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.

Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.

Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.

Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin açılışını yapıyoruz.

Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.

Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

14 milyar lira tutarında yapılacak yatırımın da şimdide hayırlı olmasını diliyorum. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya ikinci üniversiteyi kurduk. Gençlik ve Spor'da 43 bin kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. 72 adet spor tesisi kurduk. Bursa'ya sosyal yardımlarda 7,2 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanelerimizin de yer aldığı 3764 yataklı 23 hastane yaptık. 3 sağlık tesisimizin yapımı da devam ediyor. 25 bin 679 konut projesini de şehrimizde hayata geçirdik. İlk Evim kapsamında 8650 konut daha inşa edeceğiz. Yıldırım'da da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 birimin dönüşümünü gerçekleştirdik.

Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3.5 saatte, Eskişehir'e 2.5 saatte geçilebiliyor.

6 barajın inşaatı sürüyor. Sulama projeleri ile 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize 2.3 milyar lira destek verdik. TOGG fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 OSB kurduk. Bursalı iş insanlarımıza 17,3 milyar lira prim desteği sağladık. Bursa teknoloji OSB şehrimizin marka değerini artıracak, istihdam ve ihracatı artıracaktır. Doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 bine çıkardık.

İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni hizmet ve eserlerle sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025'te hizmete açacağız. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 601 km'ye çıkardık. Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3 buçuk saatte varılabiliyor. Metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bursalı çiftçilerimize 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bursalı iş insanlarımızı 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak turizm merkezinin korunmasını sağladık.

Beraberce çok çalışmamız lazım. Öyle bir ses verin ki Marmara'nın ta karşı kıyılarından bile duyulsun. Bursa, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Müreffeh Türkiye yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, kardeş olarak, Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?