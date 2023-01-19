Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebilir, geleceğine umutla bakabiliyor. Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkarıdğı fırsatlatları değerlendirebilmek için kullanacağız.

Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına daha umutlu hedeflerle giriyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek bölgesinde Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü.

Ülkemizi 2023'te tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz. Ülkemizin büyük fedakarlıklar, çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Ülkemizi küresel düzeyde söz ve karar sahibi olmayı güçlendirmeliyiz. Önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi aralarına girmeli, ardından da ilk sıralara yükselmeliyiz. Aksi takdirde tarihi fırsatı bir kez daha kaçırabiliriz.

Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir.