İhracatta tarihi rekor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılının ülkemizin önemli başarı ve rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Son 20 yılda çok çalıştık, çok çabaladık. Geçmişin ihmal ve hatalarını telafi ettik, geleceğin altyapısını kurduk.

Artık kimseye özenmeden her alanda kendi özgün politikalarını geliştiren ve uygulayan bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. En somut rakamları görebildiğimiz alan ihracattır.

Dünyadaki olaylar ekonomimizin ve ihracatımızın hızını kesemedi. Tam tersine krizi fırsata çevirerek rekorlar kırdık. İhracat tek başına tarihi büyüme oranına 5,3 puanlık katkı yaptı. Geçtiğimiz yılda istikrarlı büyümemizi sürdürdürdük.

İhracatımız üreten, ekonomomizin itici gücü olmaya devam ediyor. Ekonomi programımızın olumlu etkileri istihdam verilerine de yansıdı. 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu.

Dünyanın siyasi ve ekonomik sıkıntılarla uğraştığı dönemde, üretimde söz sahibi olmak, katma değerle marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, tüm bu işleri başarmak kolay değildir.

Bu tablo Türkiye'nin krizleri fırsata çeviren bir ülke haline geldiğini gösteriyor.

2022'de 254,2 milyar dolarlık rekor ihracat

2022 yılı ihracatımız 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu rakamın ortaya çıkmasında tüm kalemlerde görev yapanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer almasıdır.

2022 yılı ocak-kasım döneminde ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

Bakanıma talimatı veriyorum. Dijital dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedim.

Milli parayla ihracat yapılan ülke ve bölgeler 197'yi buldu

Ey gayri milliler burayı dinleyin, milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölgeler 197'yi buldu. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık.

Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.

Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında 2. sıradadır. 800 milyonu aşkın izleyiciyle Türk dizileri beğeni topluyor. Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.

İstanbul'a yeni fuar alanı

İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 208 bin metrekaresi açık, 205 bini kapalı olmak üzere bir fuar alanı yapımına başladık. Dünyanın hizmet ihracatında önde gelen ülkesi gibi Türkiye'de de lojistik ve hizmet sektörü büyük önem sağlıyor. Atatürk Havalimanı'nın yanında bu fuar merkezini böylece gerçekleştirmiş olacağız. İTO bu işin koordinesinde başı çekecek. Aynı zamanda TİM de yerini alacak. Böylece İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmek gibi bir sıkıntımız olmayacak. Şehrin merkezinde böyle bir fuara sahip olacağız.

İhracatın olmazsa olmazı lojistik ve taşıma sektörü için ayrı bir düzenlemeye gittik. Lojistik dağıtım ağları sayesinde yurtiçinde sahip olduğumuz lojistik imkanları yurt dışına taşımayı sağlıyoruz. Bilim dijital dönüşümü hızlandıran genç ve dinamik bir sektördür. Katma değeri yüksek olan bilişim, geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Uluslararası pazarda rekabet edebilecek girişimleri teşvik etmek için Bilim Yıldızları programını oluşturduk. Geçtiğimiz yıl ihracatının 2.5 milyar doları bulması beklenen bilişim sektöründe hedefimizi 5 milyar dolarak olarak belirledik.

İhracatlarımızla 4.5 milyar doların üzerinde ödeme yaptık. 2023 yılı bütçemizi de 10.3 milyar liraya çıkardık. Yurt dışı müteahhitlerimiz 15-20 milyar sevisinde tutmayı başardı. Geçtiğimiz seneyi 18 milyar liralık bütçeyle kapatacakları öngörülüyor. Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olma vizyonumuz ışığında tercih edilebilir olmak istiyoruz.

Seri üretime geçen özellikle geçen yıl başladığımız ilk yerli ve X-Ray araç ve konteyner tarama sistemimizi İzmir Alsancak limanımızda hizmete aldık. Değerli dostlar gördüğünüz gibi geçtiğimiz yıl sizlere ne söz verdiysek hepsini hayata geçirdik. Lafla değil icraatla sizlerin ve milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Pek çok tarihi dönüm noktası olan 2023'te Türkiye Yüzyılı için milletimizden son defa bir destek isterken işte bu hissiyatla hareket ediyoruz. 2023'te güçlü bir Türkiye için, ekonomik için pek çok yeni projeyle ihracatımızı artırmak için beraber çalışacağız. Bu mücadeleyi de yarın değil hemen şimdi anlayışıyla vereceğiz.