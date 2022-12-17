Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Aziz Sancar'ın adı verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yaklaşık 10 milyar liralık 100 yatırım projesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'de her türlü zorluğu denediler. Şehrimize getirdiğimiz eserlerle Mardin'i zenginleştirdik. Bu süreçte neler yaşadığımızı neler yaşadığımızı sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten eser getirmekten asla geri durmadık.

Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar TL'ye, güncel bedeli 17,5 milyar TL'ye ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

Ülkemizde birçok yerde olduğu gibi Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Ömerli, Dargeçit, Midyat ilçelerimize getirilen doğal gazın açılılını buradan gerçekleştiriyoruz.

Bu yatırımların şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz.

Türkiye'yi çukura itmek istediler. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Değerli kardeşlerim, onlar yıktı, biz daha iyisiyle yeniledik. Terör örgütünün tahrip ettiği caddeleri, binaları yeni baştan biz inşa ettik.Derik'te kaymakamızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik'e hizmet etmekti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bunlara en güzel cevabı Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. Kandil'e kaçırılan 13-14 yaşındaki o yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, ah? Ne diyor helalleşmeye geldim. Helalleşmeye gideceksen, Diyarbakır anneleriyle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil evlatlarından gelen güzel haberleri bekleyecek.Hep birlikte ülkemize 4 elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız.

YSK'NIN EKREM İMAMOĞLU KARARI

Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum. Anayasanın 138. maddesi söylüyor. Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizde yürütmeye çalışıyorlar. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de en sert şekilde eleştirdiğimiz mahkeme kararları olmuştur. Bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı tanımaz. Çözümü daima millette milli iradede bulduk.

Kendimize bir rakip arıyoruz. Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez. Adayınızı çıkarın da meydanlarda kapışalım.

Ortada biten yargı süreci gelen yasak da yok. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği hatası varsa zaten oralarda gereken düzenlemeler yapılabilir.

Kusura bakmasınlar biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız.