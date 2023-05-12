Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: Etmedik zulüm bırakmadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum.

Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Zulüm 1453'te başladı diyenlere cevabını vermiştir. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşılarına çıkan kişiye yapmadıkları zulmü bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Partisini yenilgiden yenilgiye koşturan bir masadır.

Bay bay Kemal seni görünce çöp çukur susuzluğu anlıyoruz. Şimdi ne diyor bakın, Selo'yu kurtaracak. Bunun bir Selo'su var. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz, diyor. Bu teröristler ile beraber yürüyor bay bay Kemal. Kimlerle 'haydi' diyor, Kandil'in teröristleri ile haydi diyor. Bir yanlışa adım atmayın. Selo Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü.

Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalar. 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i chp'ye genel başkan sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada. Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi yaşamayanları aynı çuvala doldurup üzerlerinden silindir gibi geçmeye kararlılar.

Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı. Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar.

Artık Türkiye'nin potansiyelini kullanabileceğimiz yere geldik. Yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. Togg bunlardan biri. Sanıyor musunuz ki Togg dediğimiz bir otomobildir. Üretim modelimizin adıdır Togg. Cambazlar, ahlaksızlar patatesi domatesi 15-20'lara çıkardı. Şimdi 7 buçuk liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bu oyunları yapsınlar hepsi soluğu yargıda alacak. Ülkemizin geleceğini kurarken tabii ki günlük sıkıntılarımız oldu. 1 yıl boyunca doğal gazımızı yüzde 25 düşürerek vermeye karar verdik. Faturalarda bunu göreceksiniz. Her yıl mart nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz. Emekli maaşlarından sosyal yardım ödemelerine kadar her alanda insanımıza nefes aldırıyoruz. Temmuz ayında yine yapacağız, yıl sonunda yine yapacağız.

Gabar'da bulduğumuz petrolle enerji bağımsızlığımızda bir adım daha attık. Bu şekilde ortaya çıkan değeri milletimizin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız.

Şu Kılıçdaroğlu'nun bir referansı var mı? Olmadığı için her seçimde kaybetti. Benim milletim bunu iyi tanıyor. Şimdi kalkmış 'gel Halil İbrahim sofrasına' diyor. Siz geçmişte yürüdünüz. Bu ne kadar bir sulu şaka.

İstanbul'un belediye başkanı 4 buçuk yıldır ne yaptı? Biz 120 kilometreden suyu getirdik. İstanbul'u çöp dağlarından kurtardık, susuzluktan kurtardık. Bay bay kemal sen İstanbul'u rezil ettik. Senin belediye başkanın herhangi bir şeyde Bodrum'da, kayakta. Bu iş aşk işidir aşk. Sen nesin ki belediye başkanın ne olsun. Ankara öyle İzmir öyle. Pazar günü bunlara öyle bir ders verin ki artık emekliye ayrılsınlar. Bunun görevi sizde. 14 Mayıs'ta yüzde 50'yi geçerek bu işi tamamlamaya var mısınız?

Ülkemiz siyasetinin bu tarzını en çok gençlerimizin yadırgadığını biliyorum. Gençlerimizin en büyük şansı eski Türkiye'nin o yoksulluk günlerini yaşamamış olmalarıdır. Yola çıktığımızda söz verdik eğitim dedik sıralara ücretsiz kitapları koyduk. Üniversite sayısı 76 idi şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Aynı zamanda sağlık alanında da bu adımları attık. Eskiden öyle her ilde dev şehir hastaneleri yoktu. Amar artık var. Ulaşımda da aynı adımları attık. İşte İstanbul'da Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü biz yaptık. İstanbul İzmir arası 7 buçuk saate gidiliyordu şimdi 3 saate düştü. Bunları yapan biziz. Bir yere de bir hayrın dokunsun.