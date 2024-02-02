Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sadece muhabbetimizi yenilemiyor aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz.

İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak bugüne kadar toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmayan özen gösterdik.

"Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız"

Aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Muhalefet yapmayı hizmete düşmanlık olarak görüyorlar.

"Togg rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor"

Araçlar İtalya'dan geliyor iftirası attıkları, bunlar satamaz iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri tıpkı Devrim Otomobili'ne yaptıkları gibi bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesi ile rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor.

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Batarya fabrikamızın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Sabah akşam kavga ediyorlar"

Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki yüzümüzü kızartacak bir skandala şahit olmayalım?

"Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmı"

Gerçekten siyasette üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü hala heybededir. 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

"Karamsarlık dalgasını ürkütücü buluyoruz"

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

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