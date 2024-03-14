Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kimsenin sizin oyunuza ipotek koymasına izin vermeyin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'ndaki Ağrı mitinginde halka hitap ederek, "Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisi ile yönetim biçimi ile tüm kalkınma altyapısı ile yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı. Dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerin sunmamız sayesinde bir adım, bir tık mesafede" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bin yıllık vatanımız Ağrı, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, değerlerimize dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktı. Bu şehrin insanları çalışkanlıklarıyla, sabırlarıyla, duruşlarıyla farklarını gösteren birer metanet abidesidir. Gezişine kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim 2019'da tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Mayıs ayı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum.

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CHP'YE BİLE YEDEK TEKERLEK YAPACAK DURUMA DÜŞTÜLER

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gözümüzü geleceğe diktik. Sordum ne kadar? Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Maşallah. Bu 40 binle beraber 31 Mart'a yürüyor muyuz? Yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler.

YEPYENİ BİR TÜRKİYE VAR

Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisi ile yönetim biçimi ile tüm kalkınma altyapısı ile yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı. Dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerin sunmamız sayesinde bir adım, bir tık mesafede.

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KİRLİK PAZARLIK PEŞİNDELER

Parasını verenin tepe tepe kullandığı terör örgütünün bu ülke ve insanı ile derdinin olmadığı ortaya çıktı. Siyasi temsilcileri de İstanbul'da ve başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak. Bu bölgeyi arka bahçeleri kabul edip kendi ülkesine ihanete varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek.

BUNLAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY ALDIKLARI EMİRLER

Bugüne kadar bunların bir eserini gördünüz mü? Bunların en Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağa babalarından aldıkları emirlerdir. Fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor zaten.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca Ağrılı kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar da elbette var ama bunların hiçbiri kirli senaryoların bahanesi olamaz. Biz işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik. Bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile dünyanın en güçlü, müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz. Onlar birbirleri ile kavga etmekten, birbirlerine höykürmekten ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyor.

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SIFIR SONUÇLU SİYASETİN MİLLETE FAYDASI YOK

Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz.

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