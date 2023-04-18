Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete Selçuk Bayraktar tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık son 3 gününe girdik. Dün Kadir Gecesi'ni kutladık. Cuma günü de Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Soframıza teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor ve huzurlu bir bayram diliyorum.

Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Acıyı hep birlikte omuzlayarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Gençlerinde empatiyle hareket ettiğini görüyorum. Sahada koşuşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun. Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin açılışına katıldım. Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 15 yılda 130 milyar dolar kazandıracak. Bugün New York, Londra piyasası finansta ne ise bu Finans Merkezi de bunlarla yarışa girecek hatta aşacak.



Finans Merkezi'nin ekonomimize katma değeri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Şimdiden dikkatleri üzerine toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle projeler uygulanmadı.



Geçtiğimiz haftalarda 60 yıllık hayalimiz olan Togg'u ve ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine soktuk. Muhalefet Togg ve TCG Anadolu için maket diyor. Bunun nesi maket? Bunların altına birer tane Togg versek kullanamaz. Benim vatandaşlarım TCG Anadolu'yu tıklım tıklım ziyaret ediyor. İlk defa oluyor böyle bir şey. Bin 350 personeli var. Bu sayı artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız.



Bakan'ıma söyleyeceğim. Bayramdan sonra birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalsın. Görmeyen gözler görsün. Benim de uçak gemim var desin. Göreve geldiğimizde savunmada yerlilik yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi alamdan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor. İhracata yönelik ihtiyacı karşılayamıyorlar. O kadar çok talep ver. Bunların babası devletin kendisine verdiği yeri bile almadı. Ne kadar imansız kitapsız komünist var televizyonda konuşturuyorlar. Neymiş, Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Bu aile bu konularda çok hassas.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleri pilot tesisi ve yerli ve milli olarak üretilen Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000 olmak üzere tamamlanan birçok projenin açılışını yapmak için Eskişehir’e geldi. Vilayet Meydanından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak tamamlanan projelerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.



“Eskişehir’in son 5 yılda ürettiği bor cevheri ile ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladık”

Eskişehir’e yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskişehir Teknik Üniversitemizin tamamlanan yatırımlarının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlıkta Aile Sağlığı Merkezlerimizin, tarımda desteklenen Kırsal Kalkınma projelerinin, ormanda Ağaçlandırma ve Fidan üretimleri projelerinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Biyolojik su arıtma tesislerini hizmete açıyoruz. Devlet Su İşleri’mizin 1 milyar liralık bir yatırımı olan Gökpınar Barajı’nın 474 milyon liralık bir yatırım olan Gündüzler Barajı’nın çeşitli sulama projelerinin resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Sarıcakaya beldelerimizin, tamamlanan yatırımlarını da yine buradan hizmete açıyoruz. Bugün sizlerle iki önemli projenin açılışını yapacağız. Birincisi, ülkemizin madencilik alanındaki en önemli yatırımlarından biri bu. Eskişehir’in son 5 yılda ürettiği bor cevheri ile ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladık. Bu süreçte ETİ Maden Eskişehir’e 700 milyon liralık yatırım yaptık. Kırka’da yıllık 10 yon üretim yapan. Bor, lityum, karbonat tesisini 2020’de hizmete açmıştık. Bu tesiste bor atıklarından üretilen lityum mühendislerimizin 3 yıllık emeğinin ürünüdür. Bandırmadaki tesisle birlikte ülkemizin ihtiyacının yaklaşık yarısını üretebilir hale getirdik. Artık cep telefonlarında, tabletlerde, diz üstü bilgisayarlarda bir otomobilin ötesinde yüksek teknoloji ürünü bir akıllı cihaz olan TOGG’da kullanılan lityum, bu tesislerde üretiliyor. Eskişehir Beylikova’da keşfettiğimiz 694 milyon ton nadir toprak elementleri rezervimizi işleyecek üretim tesislerinin açılışını da bugün yapıyoruz. Bu madenlerin enerjiden savunmaya, kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş bir kullanım alanı var. Bunlar öyle stratejik ürünler ki, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Açılışını yaptığımız pilot tesis ilk aşamada yılda bin 200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından, yıllık üretimi 570 milyona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca, bu yıl içinde Eskişehir’e 502 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Nadir toprak elementi tesisimizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.







“Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağımız 500 lokomotifi burada üreteceğiz”

İkinci olarak yerli ve milli elektrikli lokomotiften bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanması. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağımız 500 lokomotifi burada üreteceğiz. Ülkemize 1 buçuk milyar avroluk katma değer kazandıran bu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantı işe şahitlik edeceğiz. Bu proje ile ülkemize yeni bir değer kazandıran Eskişehir’i Devlet Demir Yollarımızı, TUBİTAK’ımızı ve özel şirketlerimizi tebrik ediyorum. Eskişehir lokomotif üretimi, akülü manevra aracı imalatı, döner köprü imalatı, araç taşıma vagonu geliştirilmesi gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Bu yatırımlarla Eskişehir’e değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede TÜRASAŞ ve URAYSİM yatırımlarıyla Eskişehir’in raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin Gemlik limanına ulaştırılmasını sağlayacak raylı sistemin inşasına da yakında başlıyoruz. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Eskişehir türküsü ne diyor? Ağacın çürüğü özümden olur, yiğidin iyisi sözünden olur. Biz de bugüne kadar size ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik” ifadelerini kullandı.



“Eskişehir’e bugünün rakamlarıyla toplam 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık”

Son 20 yılda Eskişehir’e yapılan yatırımlar anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu güne kadar size ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Son 20 yılda Eskişehir’e bugünün rakamlarıyla toplam 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 90 adet derslik inşa ettik. Şehrimize üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 772 kapasiteli yükseköğretim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil toplam 41 spor tesisi kazandırdık. Kültürel mirasımızın sembol isimlerini restore ettik. Sosyal yardımlardan Eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta bin 81 yataklı Şehir Hastanemizi 600 yataklı Yunusemre Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aralarında olduğu 26 sağlık tesisi inşa ettik. Bu bay bay kemal bir zamanlar SSK’nı başında değil miydi? Bay bay Kemal sen SSK’nın başındayken hastanelerimizde maalesef rehin alınanlar vardı. Bunların hesabını sen bu millete, Rabbimize nasıl vereceksin? 14 Mayıs bunların hesabını sorma zamanıdır, ihmal etmeyin. Çevre şehircilikte, 9 bin 567 konutun inşasını tamamlayıp teslim ettik. 3 bin 580 konutu sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. İlk Evim Kampanyası çerçevesinde ilimize toplam 2 bin 599 konut inşa edeceğiz. Şehrimizde 4 Millet bahçesi projemizden birini tamamladık. Diğerleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilave ile 317 toplamda 317 kilometreye çıkardık. Seyitgazi kırka yolunun ihalesini yakında tamamlıyor inşasına başlıyoruz. Alpu bağlantı yolunu da seneye kullanıyoruz. Şehrimizi önce Ankara’yla sonra Konya’yla, İstanbul’la, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile hızlı trenle bağladık. Tarımda ve ormanda 11 baraj, 34 sulama tesisi, 11 gölet, 33 taşkın koruma tesisi, 2 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik tesisi kazandırdık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleri ile Eskişehir’de 151 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Eskişehirli çiftçilerimize toplam 3.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve Teknolojide 2 teknokent, 20 araştırma ve geliştirme merkezi,4 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki iş yeri sahiplerimize 4 milyar lira tutarında ürün desteği sağladık. Enerjide ilimizin yüzde 90’ doğalgaz imkanından faydalanıyor. Önümüzdeki günlerde Seyitgazi’ye doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi saatlerce anlatsak da bitmeyecek hizmetlerimiz var. Sizlerden sandığa giderken bu eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirerek karar vermenizi istiyorum. Ben Eskişehir’in en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Şimdi de bunu taçlandırmak istiyoruz” dedi.