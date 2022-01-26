Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metaverse, kripto para ve sosyal medya talimatı!

AK Parti MYK toplantısında, Metaverse için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Yurtdışından yatırımcıların Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın aldıkları, bunların sorun olabileceği uyarıları yapıldığı öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Metaverse ile ilgili AK Parti’de yapılan çalışmaları MYK’da anlattı. Kripto para, Metaverse, Blockchain ve sosyal medyanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda, konunun titizlikle araştırılması gerektiği önerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın” diyerek, bu konuda kendisinin de katılacağı bir “internet forumu” düzenlenmesi talimatı verdiği öğrenildi. Forum kapsamında Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımların nasıl yapıldığı incelenecek. Özellikle Metaverse’de alım satımların nasıl yapılacağı gözden geçirilecek. Toplantıda bazı kurmayların, yurtdışından yatırımcıların Meryem Ana Tapınağı ve bazı müzeleri satın aldıklarını, bunun da bir soruna yol açabileceğini söyledikleri belirtildi.

AKSU VE KABAŞ DA KONUŞULDU

Toplantıda gazeteci Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. “Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” yorumu yapıldı. Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular. Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA TALİMATI

Toplantıda Sedef Kabaş ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların da gündeme geldiği öğrenildi. Verilen veriye göre, televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Kabaş ile ilgili 380 bin tweet atıldı, bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülendi. Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” talimatı verdiği öğrenildi.