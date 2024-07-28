Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de ziyaret ettiği komşuları konuştu

Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan ayrılarak kent merkezine geçti. Erdoğan, Güneysu ilçesinde geçişi sırasında makam otomobili camından kendisine ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı. Güneysulular, Erdoğan ile anı fotoğrafı ve selfie çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Liman projesini inceleyerek, kentten ayrılması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARET ETTİĞİ KOMŞULARI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde evlerine ziyaret gerçekleştirdiği komşuları, ziyarette yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Mutlu, "Cumhurbaşkanımızı gördüm çok mutlu oldum. Ondan Allah razı olsun. Benim oğlumla yaşıttır. Önceden geldiğinde fazla uğramazdı. Şimdi benim yaşım gitti 90'a. Bana hemen yaşımı sordu. Yanımıza geldi oturdu. Ailemle beraber oturup, konuştuk. Oğlu da yanımızdaydı. Nasıl olduğumu sordu. Kızıma bana iyi bakmasını söyledi" dedi.

Haberin Devamı

'ANNENE İYİ BAK DEDİ'

Annesine iyi bakması için kendisine mesaj verdiğini ifade eden Nuriye Köseoğlu da ,"Ömrümden ona ömür geçsin diye dua ediyorum. O kadar seviyoruz. Rabbim bize bu kadar güzel bir başkan nasip etti. Bu Allah'ın lütfudur. Bu anlatmakla bitmez. Kendisi geldi. Annemi her gördüğünde arabadan iner gelir annemin elini öperdi. Bu sefer annem yola çıkmayıp, kapının önüne oturdu. O geldi, annemin yanına oturdu. Halini hatırını sordu. Ellerini öptü. Annem annesinin en sevdiği komşusuydu. Annene gözlerinle bakma, iyi bak dedi. Bana bir mesaj verdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BEN DE ONUN BİR ARKADAŞIYIM'

Cumhurbaşkanının komşusu Abdullah Mutlu ise "Böyle bir insan için ne söyleyebilirim. Bende onun bir arkadaşıyım. Aynı zamanda halamızın oğludur. Uzun bir zamandır denizdeydim. Annemin sayesinde bir sürü kişi orada kendisiyle görüştü. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız geldiği zaman bende buraya geliyorum" dedi.