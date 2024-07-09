Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik zirve öncesi net mesaj: NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Yarın başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Washington'a hareket edeceğiz. Zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, müttefiklerin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla istişarelerde bulunacağız.

NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne tekabül eden münasebetiyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor. Geçen sene aldığımız kararların takibini yapacağız. Bu vesileyle bir oturum da AB temsilcilerinin de katılımıyla Asya Pasifik NATO ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile liderler düzeyinde bir araya geleceğiz. Son oturumu ise NATO-Ukrayna konseyi formatında icra edeceğiz.

"Beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasıdır"

Zirveden beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda aldığımız kararların uygulanması mühimdir.

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"NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz"

Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül mücadele yürütülme konusunda NATO'nun gayretlerinin de artırılması gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmadığını, olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Bu uğurda İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermektedir.

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Washington'da yapacağımız istişareler NATO'nun güney bölgesine yönelik yeni vizyonunun tespiti bakımından da önemli katkılar sağlayacaktır. Siber dünya, dezenformasyonla mücadele ve yükselen teknolojilerin beraberinde getirdikleri sınamalar da gündemimizde yer alacaktır. Washington zirvesi Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğindeki merkezi rolün NATO'ya ait olduğu hakikatini bir kez daha kayda geçirecektir.

Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerle NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz.

Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Bundan sonra da bu gücmüzü artırarar devam ettirmek istiyoruz. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.

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NATO ile İsrail-Filistin konusunda beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirerek beklediğimizi neticeyi alırız diye temenni ediyorum.

Doha'da İsrail-Filistin konusunda ciddi görüşmeler oldu. Özellikle olumlu bazı adımlar atılmıştı fakat o günden bugüne o adımlar noktalanmadı. Biz sabırla süreci takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız.

Erdoğan, ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

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Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.