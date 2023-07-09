Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini, kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1868’den beri ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Devlet-millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali; Kızılay

İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılayı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Devlet-millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali Kızılay’ın simgesi kırmızı hilal dara düşen tüm mazlumlara umut aşılıyor.

Kurumumuz başarılı faaliyetleri, bir buçuk asrı aşan köklü birikimi ve tecrübesiyle çok önemli bir boşluğu dolduruyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılayımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Depremzedelerimiz bu gayretlerin en yakın şahididir. Kızılay’a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir.

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerekir"

Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her kademedeki Kızılay personelimize ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.