Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seccade' tepkisi: En güzel cevabı milletim 14 Mayıs'ta verecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için de duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunun da yer aldığı tesislerin ve anahtar teslimlerinin yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.



Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı’nın seccade hediyesini alırken, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil, 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" dedi.

TALİMATI PENSİLVANYA’DAN ALIYORLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün, Cumhur İttifakıyla birlikte bir yola çıktık ve bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sizler, çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceksiniz. Buna hazır mıyız? Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir, çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir. Bu sene deprem felaketi sebebiyle ramazanı hüzünlü geçiriyoruz. Depremde yitirdiğimiz insanımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Depremin vurduğu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımız hayata yeniden tutunma mücadelesi veriyor. Bir taraftan kaybettiklerinin yokluğuna alışırken, diğer taraftan da geleceğe dair umutlarını diriltmeye çalışıyor" dedi.

BAĞCILAR’IN BÖLGEYE YAPTIĞI YARDIM TUTARI 250 MİLYON LİRAYI AŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak dün Elazığ’daydık, önceki gün Gaziantep ve Kilis’i ziyaret ettik. Geçen hafta depremden en çok etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş’taydık. Deprem konutlarımızın temellerini attık hem de iftar sevincini afetzedelerle birlikte paylaştık. Gittiğimiz her yerde devletimizin gücü yanında milletimizin dayanışma ruhuna da bizzat şahitlik ediyoruz. Milletimiz, oruçla, Kuranla, nefis muhasebesiyle bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Hayırseverlerimizden vakıf ve derneklerimize kadar pek çok kuruluş sahada mağdurlara destek oluyor. Bilhassa belediyelerimiz. Barınmadan gıda teminine, manevi destekten çocuklara yönelik faaliyetlere, geniş alanda örnek işlere imza atıyor. Aralarında Bağcıların’ da olduğu 250’yi aşkın belediyemizi bölgedeki il ve ilçe belediyeleriyle kardeş kıldık. Depremden en çok zarar gören 7 ilimizi, ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle 250 belediyemize bir nevi zimmetledik, kardeş kıldık. Bağcılar Belediyemize de Adıyaman Havalimanı ile Malatya Battalgazi ilçemizin mesuliyetini verdik. Bağcıların bölgeye yaptığı yardımların tutarı 250 milyon lirayı aştı. Diğer çalışmaları yanında günde 20 bin vatandaşımızın iftar ve sahur ihtiyacını da karşılayan Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeden çalışan herkesten Allah razı olsun. Devleti, belediyesi, gönüllü kuruluşlarıyla inşallah yaralarımızı bir an evvel sarıyoruz, saracağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi el birliği içinde yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ 1 YIL İÇİNDE 319 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili adımları atmaya zaten başladık. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ve prefabrik yapılarla barınma sorununu çözüyoruz. Tahrip olan alt yapı ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor, onarıyoruz. Zemin ve diğer etütleri biten yerlerde, konutlarımızın temellerini atıyoruz. Dün itibariyle deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31 bin 663’ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Konutuyla, hastanesiyle, kamu binasıyla, tarihi ve kültürel varlıklarıyla tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden, depremzedelerden 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içerisinde 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz. Bunu Van’da yaptık mı, yaptık. Bingöl’de yaptık mı? Yaptık. Antalya’da, Muğla’da yaptık mı? Bay Bay Kemal’in milletvekili olduğu İzmir’de yaptık mı? Bay bay Kemal sen İzmir’in milletvekilisin. Belediye sende, ne yaptın, söyle bakalım? Onun için çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız ve 24 Mayıs’ta inşallah gereken dersi gerekenlere vereceğiz. Nasıl bugüne kadar milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak, deprem bölgesindeki kardeşlerimize de mahcup olmayacağız. Bugün hem belediyemiz tarafından inşası tamamlanan yatırımların resmi açılışını yapmak hem de sizlerle hasbihal etmek için Bağcılar’dayım. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Belediye hizmet binamızdan hükümet konağına, sivil toplum kuruluş, iletişim merkezinden yaşlı yaşam merkezine, kentsel dönüşüm projelerinden eğitim tesisleri ve ibadethanelere, park, bahçe ve caddelerden Şehri Bağcılar sitesine kadar tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen tüm bu eser hizmet ve yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bağcılar’a kazandırılmasına vesile olan belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar’ı asla ihmal etmiyoruz, Bağcılar bizim göz bebeğimiz olan ilçelerdendir. Bağcılar’ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy’e bağlı olduğu o dönemlerde Feyzullah Kıyıklık beyle buralarda çizmelerle çok dolaştık. O günden bugüne elhamdülillah Bağcılar bambaşka. İstanbul’da AK Parti’nin gönül belediyeciliği anlayışının vücut bulduğu ilçelerimizin birisi Bağcılar’dır. Yıllarca kaderine terk edilmiş, sahipsiz bırakılmış, ilçemizin çevresini yaptığımız yatırımlarla değiştirdik. Kuruluşundan bu yana geçen 30 yıllık sürede Bağcılar’a hepsi birbirinden kıymetli sayısız eser kazandırdık. Bugün Bağcılar sosyal belediyecilikte referans alınan konuma geldi. Biri yapım, diğeri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini de artıracağız. Çünkü yeşil, bambaşka. Üçyüzlü metromuzun yanındaki 65 bin metrekare alana sahip Bağcılar Millet Bahçemizi inşallah yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"TOKİ BİNALARIMIZ DEPREM İMTİHANINDAN ALNININ AKIYLA ÇIKTI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem felaketinin bize tekrar hatırlattığı gerçeklerden birisi konut stokumuzun süratle yenilenmesidir. Afetlere hazırlık seviyemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bunun yolu da depreme dayanıklı evler, iş yerleri ve binalar inşa etmekten geçiyor. Kahramanmaraş depremlerinde bunun önemini hep beraber gördük. Yıkılan binaların yüzde 96’sı Marmara depreminden önce inşa edilenlerdi. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız ise deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. TOKİ tarafından yapılan binalarda yıkıntı, hiçbir can kaybı yaşanmadı. Buradaki tecrübeyi ve bilgi birikimini İstanbulumuz başta olmak üzere tüm ülkemize yaymak istiyoruz. Bağcılar’dan bu konuda da örnek olmasını, liderlik yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ERDOĞAN’DAN ÖZÜR DİLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbirimiz küçük hesaplar peşine düşemeyiz. Muhalefetin ve marjinal çevrelerin bu meseleyi rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine göz yumamayız. Bunlara şunu söylemek lazım. Hanımefendi çıkmış bizim Hatay’da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi, önce gel, Çam Sakura’yı gör. Önce Ankara’daki iki şehir hastanemizi gör. Bunlarda oda sayısı 4 bin 6, 4 bin 6. Hiç gezdin mi? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Bizim bu şehir hastanelerimiz olmasaydı Covid’de ne yapardık? Murat Dilmener olmasaydı, Avrupa Yakası’nda biz ne yapardık? Sancaktepe’de Pakize Hanım olmasaydı biz ne yapardık? Biz bunları 3 ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, sinirli görmüş. Bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine dedik ki, sana da papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı. İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli" diye konuştu.

"BUNLAR GÜNÜ KURTARMANIN PEŞİNDELER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayın en modern, en lüks binalarda yaşarken milletimize dayanıksız, çürük, çirkin yapıları görenlere izin veremeyiz. Gürültü patırtıyla, kentsel dönüşüm çalışmalarını engellediklerini gururla anlatanlara özellikle bundan sonra onlarla yol yürüyemeyiz. Bunların ne milletin sıkıntılarını çözmek gibi bir dertleri var ne de Türkiye’yi afetlere karşı hazırlamak gibi bir niyetleri var. Bunlar sadece günü kurtarmanın vatandaşın samimi duygularını istismar etmenin peşindeler. Biz ise hiçbir insanımızın evinde kaygıyla oturmasını istemiyoruz. Biz milletimizin kamu ve belediye hizmetlerinde olduğu gibi barınmada da en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Bağcılar’da tek bir riskli bina dahi kalmasına gönlümüz razı değildir. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasında sizlerden bize yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birisini yapacağımız 14 Mayıs giderek yaklaşıyor. İnşallah 42 sonra sandıklara gidecek, nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin ve tespit edeceğiz. Sadece kendi geleceğimizle ilgili değil, evlatlarımızın, gençlerimizin geleceğiyle, istikbaliyle ilgili de çok önemli bir karar alacağız" dedi.

"TERÖRİST BAŞINI SERBEST BIRAKACAKMIŞ…"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kol kola gezdiğini görüyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7’li koalisyon var. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP’yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vadetti. Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla, açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Demirtaş’ı serbest bırakacakmış. Terörist başını serbest bırakacakmış. Bunları serbest bırakmanın gayreti içerisinde olan Bay bay Kemal’e biz 14 Mayıs’ta gereken cevabı vermeyecek miyiz? Öyleyse, çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz" dedi.

"KUMAR MASASI DEDİN, NOTER MASASI DEDİN, EL ELE VERDİN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah el ele, omuz omuza çalışıyoruz, çalışacağız. Dayanışma içinde olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştüren bir ilkeler ittifakı var. Diğer tarafta ülkeye ve millete dair elle tutulur hiçbir projeleri, vizyonları, ufukları olmayan, kaybedenler kulübü var. Hanımefendi ne diyordu, kumar masası. Öbür taraftan ne diyordu, noter. Ne oldu şimdi? Kumar masası dedin, noter dedin. Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diye, önce millet diyen Türkiye’nin istiklal ve istikbalini her türlü hesabın üstünde tutan hasbi bir birliktelik var. Burası o. Burada, hesabi birliktelik yok. Hasbi birliktelik var. Diğer tarafta Türkiye’nin güvenliğini ve bekasını pazarlık konusu yapacak kadar kontrolü kaybetmiş muhteris bir ekip var. Ne diyor, sana şu kadar, sana ne kadar şu kadar. Sen ne istiyorsun bu kadar. Hepinize bu istediklerini veriyor. Milletin iradesini, o masada ne yapıyor, satıyor. Gördüğünüz gibi burada onlar yok. Bir tarafta terör örgütlerine yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan cesaret timsali bir ittifak var. Diğer tarafta, Kandil’den Pensilvanya’ya tüm şer odaklarının desteklerini açıkladığı alengirli bir yapı var. İşin çok daha vahim yanı, bu 7’li koalisyonun ve cumhurbaşkanı adayının bu destek beyanından rahatsız olmamasıdır. Her gün bir terör elebaşı Bay Bay Kemal’e oy istiyor. Neler dediklerini görüyorsunuz. Fakat ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. Yüksek sesle reddetmeyi geçtik onu zaten beklemiyoruz ama istemem yan cebime koy mahcubiyetinden bile olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Anlaşılan birilerinin papatya çayı, terör baronlarının destek açıklamalarına da iyi geliyor. Yetmez, rezene. Korkarım bu gidişle inşallah bizler meydanlardaki bu azametle, sandıkları da patlatarak yola farklı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ 14 MAYIS’TA BU REZALETE BİR DUR DİYECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal ve ortakları ses çıkarmasa da milletimiz 14 Mayıs’ta bu rezalete bir dur diyecektir. Artık gizleme gereği dahi duyulmayan bu kirli iş birliğine tepkisini sandıkta gösterecektir. Hangi partiye oy verirse versin, kalbi vatan sevgisiyle dolu hiçbir vatandaşımızın bu utanç sahnelerini kabullenmesi mümkün değildir. Bunun rahatsızlıklarını da milletimiz 15 Mayıs’ta ortaya koyacaktır. Bağcılar halkının ne kendi geleceğini, ne de evlatlarının geleceğini arkası karanlık böyle bir yapıya teslim etmeyeceğine inanıyorum. Buradan, sesleniyorum. Hazır mısınız? Bağcılar, 14 Mayıs’ta istikbalimize sahip çıkıyor musunuz? Bağcılar, 14 Mayıs’ta kumar masasını sandığa gömüyor muyuz? Bağcılar, 14 Mayıs’ta bir kez daha bir kez daha durmak yok, yola devam ediyor muyuz? Bağcılar, Türkiye Yüzyılı hep birlikte inşa ediyor muyuz? Ben Bağcılar’a güveniyorum, 14 Mayıs’ta güçlü bir destek bekliyorum. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin ilçemize ve siz Bağcılar sakini kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.