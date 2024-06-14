Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.