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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün karne alan öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan; "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" ifadelerine yer verdi.

14.06.2024 - 12:05 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.

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