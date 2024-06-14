Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün karne alan öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan; "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" ifadelerine yer verdi.
14.06.2024 - 12:05 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.
Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2024
Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/YyCjMQZ1Ew