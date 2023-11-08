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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." dedi.

08.11.2023 - 20:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır."

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