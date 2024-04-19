Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran açıklaması: İki taraf da farklı şeyler söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

"ÖNCE BAĞDAT BİR DE ERBİL ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bir gazetecinin Pazartesi günü yapacağı Irak ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret, önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" dedi.

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"TÜRKİYE - ALMANYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ELE ALMA FIRSATIMIZ OLACAK"

Almanya Cumhurbaşkanının Çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi konu başlıkları demeyeyim ama Türkiye Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Steinmeier ile bizim geçmişten bugüne olan dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii bunlar içerisinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuları ele alacağız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya Türkiye ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz bunları da görüşme fırsatımız olacak" diye konuştu.

"AMERİKA'NIN İSRAİL'İN YANINDA YER ALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

İsrail ve İran arasında yaşananların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar biliyorsunuz şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten 'Bu doğru söylüyor' diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı da ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da 'Haberimiz vardı yoktu' gibi laflar var ve çok daha önemlisi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de Amerika'nın son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Amerika burada herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Biz zaten farklı birşey beklemiyorduk ve bunu da yine çok açık net görme imkanımız oldu" dedi.

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"GÜNDEMİ SAYIN HANİYE İLE ARAMIZDA TUTALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ziyareti sorusuna ise, “İsterseniz o gündemi biz sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım" cevabını verdi.

"MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİ İADE-İ ZİYARETTİR"

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Bir gazetecinin Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Mayıs ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin beklediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir ve bu iadeyi ziyaret de Türkiye Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. Bu önemli merhaleyle ilgili olarak da biz Türkiye Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz bunları görüşme fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.