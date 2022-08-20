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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

20.08.2022 - 22:44 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Gaziantep ve Mardin’de hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda , “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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