Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.