Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın için taziye mesajı
22.03.2025 - 22:04Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filiz Akın'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.