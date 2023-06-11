GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

11.06.2023 - 23:29 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    Meteoroloji son dakika uyardı! Sel ve sağanak yağmur için iller ve tarih belli oldu

    Meteoroloji son dakika uyardı! Sel ve sağanak yağmur için iller ve tarih belli oldu

    Bakan Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz

    Bakan Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz