Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
11.06.2023 - 23:29 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan @Fenerbahce'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Hk7g7D9HAy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2023