Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.