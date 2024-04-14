Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihî bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kadınlar EuroLeague’de üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ederim.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Kadınlar EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding 'i canıgönülden kutluyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadınlar EuroLeague’de üst üste ikinci kez şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Alagöz Holding'i yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar!

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