Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
02.02.2025 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' dedi.