Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: Fırsatçılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı illere teşekkür ziyaretlerine Bayburt'tan başladı. Birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda katıldığı toplu açılış töreninde, hitap ettiği bölge halkına, destekleri için teşekkür etti. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.



'Adam yine kazandı, dayanabilirsen dayan bay bay Kemal', 'Başka bişey demirem, ben seni çok sevirem', 'Dün seninleydik, bugün de seninleyiz, seninle olacağız yarın', 'Yıllar geçse de ömrümüzden, sen çıkmadın gönlümüzden' yazılı pankartlar asılı alanda konuşan Erdoğan, kent ve bölgeye kazandırılan yatırımlardan bahsetti.

Bayburt'un rekor kırdığını belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, şehitler evliyalar toprağı Bayburt'u; bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla, dağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u, vefasından sevdasında, davasında, zirvelerin şehri Bayburt'u, bugün bir kez daha aşkla, şükranla selamlıyorum.

Vefakarlıkta, gönül yüceliğinde, adam tanımada sizlerin emsali bulunmaz. Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde, sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum" dedi.



Kentte 7 farklı alanda, 2 milyar 689 milyon lirayı aşan maliyetli 36 projenin resmi açılışını yaptıklarını aktaran Erdoğan, emek veren bakanlıklara da teşekkür etti. Alanda 40 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Buradan sizlere sesleniyorum; Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Barekallah, sizinle bu yolları çok yürürüz evelallah. Bir pankart var orada; 'Başka bir şey demirem, ben seni çok sevirem'. Ben de sizleri çok sevirem" diye konuştu.



'ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'



Emekli maaşları zam oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini 28 Mayıs günü itibarıyla geride bıraktık. Aziz milletimizin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde, 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanına kavuştuk. Bu görevi verdiniz, süratle kabinemizi oluşturduktan sonra milletimizin taleplerini, ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık.

Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza, çiftçilerimizden gençlerimize, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Son olarak dün emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi meclisimizin onayına sunduk. 2023 yılının ilk 6 ayında tüfe oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı; buna ilaveten refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Böylece SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimize aynı oranda zam yapıyoruz.

Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Emeklilerle ilgili düzenlenen bu adım, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz; fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."