Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye promosyon müjdesi: 8-12 bin lira ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri’de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolda hiç yorulmadan. Burası Mimar Sinan’ı yetiştiren şehir. Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68’i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart’ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız. 31 Mart'ta daha da kenetleneceğiz. Ülkeyi karıştırmak isteyen zihniyet pusuda. Kayseri verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılının inşasını birlikte geçekleştireceğiz. 75 bin kişi meydanda. Bu meydanda yüzbinleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var.

31 Mart akşamı balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Bölüşmenin manasını en iyi Kayseri var. Sanayi, tarım vahası kuran Kayseri pek çok şehre ilham kaynağı oldu. Tarihi değiştirecek işler yatık, yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan asırlık ihmalle gelen alt yapı eksiklerini giderdik. Biz çalıştıkça rabbimiz bereketini verdi.21 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Hep birlikte biraz daha çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

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Deprem konutlarında teslimde 80 bine yaklaştık. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bine tamamlıyoruz. Üretim ve istihdamı destekleyecek

Gençler sizlerin yanındayım. En büyük mücadeleyi enflasyonu körükleyen anlayışa karşı veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Çalışarak, üreterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşecek.

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2012 banka promosyon ödemesini başlatmıştık. Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum

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'MUHALEFET TARAFINDA DEĞİŞİM ARAYIŞLARI BAŞLADI'

CHP yönetimiz sadece beceriksizlerden değil aynı zamanda tembellerden oluşuyor. Para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Kabalaşarak skandalı örtbas edebileceklerini sanıyorlar. ‘DEM’leniyorlar ancak orada tablo çok parlak gözükmüyor. Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor

Karşımızda projesi olmayan bir zihniyet var. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediklerini söyleyen zihniyet ülkemizin talihsizliğidir. Hani beterin beteri vardır derler ya ülkemiz kısır döngüye girmiştir.