Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderlerle görüştü

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.

Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik.

Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

POLONYALI MEVKİDAŞI DUDA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı.