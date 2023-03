Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ın sloganını duyurdu: Doğru adımlarla yola devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında seçim, deprem bölgesinde son durum, ekonomi, Karadeniz gazı, yeni müjdeler ve gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler.

850 engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek. Arkadaşlarıma, 'Protezlerin en kalitelisini bulacaksınız, alacaksınız' diyorum. Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz.

"MERAL HANIM BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA"

İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık. Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.

MUHALEFETE DEPREM TEPKİSİ: AYRIŞTIRMA ÜZERİNDEN HAREKET EDİYORLAR

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Yaptıkları herhangi bir şey yok. Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi görmedim. Muhalefet ayrıştırma üzerinden hareket ediyor. Partimizin tüm belediyeleri şuanda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular ve çalışıyorlar. Çadır kentler, konteyner kentler, prefabrik evler kuruyorlar. Yemek, su, yiyecek A'dan Z'ye çalışmalarını yürütüyorlar. Bir kere açıklama yaptım. Sonra Hatay Valisi'ne dedim açıklamanı yap. Bakanlarıma da söyledim. Kullanma suyuyla içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. İçme suyu farklı kullanım suyu farklı. Biz oraya yüzlerce, binlerce TIR içme suyu göndereceğiz. O nedenle oradaki suyu içmesinler. Bizim gönderdiğimiz içme sularını kullansınlar. Öncelerini bunu uygulamadılar, sonra uygulamadılar. Burada biraz sıkıntılar yaşadık. Sonra bunların hepsini aştık.

Bu insanlarımızı devletine karşı tahrik etmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile benim Mehmetim'e, askerime, polisime, jandarmama, 'Burada yok' diyorlar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı, bir de bu muhalefet yapıyor. Onların zaman zaman halleri tutuyor ve gelip askerimize saldırıyor. Benim halkım askerime sahip çıkıyor. Ben dün akşam onlarla iftar yaptım. Ey muhalefet, askerime, Mehmetim'e, jandarmama, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz. Muhalefeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışında bir hususla ilgilenmiyoruz. Ne yazık ki, bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir Belediyesi ana muhalefette ama ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri süratle oraya gittiler ve işleri başlattılar. Milletimiz de 'Yaparsa AK Parti yapar' demeye başladı. Öyle de oldu. Eyy bay bay Kemal. Karabağlar'da kim var? CHP bakıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapacaksan yap da görelim.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

İmar'la ilgili yasal düzenlemelerimiz zaten var. İstanbul'da 130 mühendisle hocalarımızla vs. toplantı yaptık. İkincisini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım Gaziantep'te yaptı. Biz bu hocalarımızla şuan beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde daha teferruatlı ele alarak yeni adım atabiliriz. İmar Affı'nı düşünemeyiz. İstanbul depremini fazla konuşmamalıyız. Fikirtepe'de, Ferah Mahallesi'nde evleri yıkamadık ki oralar bizim oy depomuzdur. Mehmet Özhaseki bakan iken oraları tek tek ziyaret etti. Biz artık bazı şeyleri dinlemedik ve oraları yaptık. Zemin artı 3 gibi binalar yapıldı. Benim 15 gün önce yolumu çevirdi evlerini yıktırmayanlar, 'Başkanım ne olur evimizi yıkın' dedi. Çünkü yapılanları gördüler. Halbuki 3-4 sene önce 'Evet' deselerdi, şimdi o binalar bitmiş olacaktır. Ama anlatamıyorsun, inanmıyor. Açıkta kalırım zannediyor. Bu felaketler olunca 'Başka çare yok' dediler herhalde.

"ASKERE HAKARET EDEN VATAN HAİNİDİR"

Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar biraz ağır olacak ama vatan hainidir. Vatanını sevmek gibi bir derdi yok. Bunlar asker düşmanıdır, jandarmanın polisin düşmanıdır. Bunların kimler olduğu belli. Bay bay Kemal'in kimi ziyaret ettiği belli. Kimi ziyaret ediyor? Terörün parlamentodaki uzantılarını ziyaret ediyor. Acaba buradan ne elde edecek? Kandil'in ne tür açıklamalar yaptığı ortada. Demek ki biz devlet olarak doğru yoldayız. Çünkü onlar bizim silahımızı kötülüyor. Bu silah teröristler için kullanılıyor. Nerede bir terörist varsa tepesine ineceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Demirtaş'ı Apo'yu ' kurtarmaktan bahsediyor. Sen nerede dolaşıyorsun? Diyarbakır'daki o yavrularımızı öldürenler, bu Demirtaş'ın talimatıyla sokağa dökülmedi mi? Onları şehit etmediler mi? Meral Hanım da içerisinde olmak kaydıyla, 6'lı masa şimdi 7 oldular, bunları nasıl çıkaracaklarının planını yapıyor. Benim milletim bu hesapları yapanlara yol vermeyecektir. Gereken hesabı da 14 Mayıs'ta bunlardan soracaktır.

"SİZİN GÖZÜNÜZ KÖR MÜ?"

İnsani Yardım Tugayımız depremden 3 saat sonra bölgeye intikal için hazır haldeydi. Fedakarlığıyla dünyaya emsal olan askerimizin deprem bölgesinde yaptıklarını inkar etmek Türk milletine hakaret etmektir. Her rütbedeki askerimiz milletiyle bütünleşti, derdine derman oldu. Askerimizin yaptığı tüm faaliyetler resmi kayıtlarda mevcuttur. Gerçekleri saptıranların tek amacı milli birliğimizi sarsmaktır. Bunu başaramayacaklar. Aynı şeyi Kızılay ve AFAD için yaptılar. İlk andan itibaren hepsi bölgedelerdi. Sizin gözünüz kör mü? Çadırın kapısındaki AFAD'ın tabelasını görmüyor ve AFAD yoktur diyor.

Şu anda AFAD ağırlıklı olarak çadır kurulumlarını yürütüyor. Sahra hastanelerini bir taraftan yürütüyor. 35 bin arama kurtarma personeli, 271 bini kamu personeli ve gönüllü olmak üzere yarım milyon insanımızın her birine tekrardan şükranlarımı sunuyorum.

Kimi kasetle iş başına geldi, kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere geldi, kimi her gittiği masaya karıştırıp kaostan beslendi. Koalisyonda dahi kötü bir örnek olan masadakiler, birbirlerine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek mümkün değil. HDP Eş Başkanı 'Gelecek dönem yapılacakları istişare ettik' diyor. İYİ Parti Genel Başkanı 'HDP'nin talepleri masaya gelemez' diyor. Bir gün önce bunu söylüyor, bir gün sonra çok çok farklı bir tornistan. Sanki bunların hepsi unutulmuş ve yeni bir adım atıyor. Partinin eski sözcüsü bile inanmıyor ve istifa ediyor. Bu masanın en başını en başından beri HDP ve CHP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı.



"KANDİL, 'CHP'Yİ BİZ GETİRİYORUZ' DİYOR"



Saadet'e, CHP ve HDP'nin İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş, İYİ Parti'ye bu şer masasının bölücülük planlarını örtme vazifesi verilmiş. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiklerini söylüyor. FETÖ'cüler bu alacakaranlık masası kuşağı sayesinde ülkeye geri dönme planı yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. Milletim hepsine gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Kandil'den verilen yayınlarda neler söylendiğini herhalde dinliyorsunuz? Ne diyorlar? 'CHP'yi biz getiriyoruz, 6'lı Masa'yı biz getiriyoruz, 14 Mayıs'ta Erdoğan'dan bu ülkeyi temizleyeceğiz' diyorlar. Bu ara onlara bir şey daha katıldı. Son dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan zat bunlara katıldı. O da aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Erdoğan bu ülkeye hizmetkâr olmaktan başka ne yaptı? Yazıklar olsun. Şuanda terör örgütleriyle olanlarla sen yan yanasın. Yıllar yılı zaten onlarla beraber oldun. Cumhurbaşkanı adayı da oldun. Sonunda seni bir yere koymadılar. Şimdi kalktın, Cumhurbaşkanı Adayı oldun. Sana bu görüşmeden bir şey çıkar mı, çıkmaz mı gayretindesin. İnce'den bahsediyorum. Bay bay Kemal herkese bir şey dağıtıyor. Bu millet hesapların en güzelini sorar. 14 Mayıs'ta da bunu soracaktır.



"AK PARTİ OLARAK GEREKEN DERSİ CUDİ VE GABAR'DA VERDİK"



'Biz Cumhuriyet'i yıkacağız' diyor. Bay bay Kemal, sen kiminle ne konuştuğunu bize yutturacak mısın? Demek ki kapalı kapılar ardından görüştüğünüz önemli konular bunlar. Parlamentodaki bu partinin başı olan bayan Kandil'de kiminle el ele kol kola ortada. Bizim milletimiz bunları izliyor. Biz terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak gereken dersi Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları sindirdik. Hala da aynı kararlıkla devam ediyoruz. HDP'yi kim, nereye, nasıl çekiyor? Ana muhalefetin başı bunlarla bir ortaklık kurmak suretiyle parlamentodaki yerlerini garanti etme çabasında.

"AİLE KURUMUNUN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ"



Bu bir kumar. Bu oyuna gelmemek gerekir. Bu konuda kimin, ne dediğine bakmıyoruz. Aile kurumun korunması önceliğimiz. Özgürlük adı altında LGBT gibi sapkın hayat tarzının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz. Toplumun temeli olan aileyi korumak hepimizin görevi. Şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların hakkına yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyiz. Bu gökkuşağı masası için milletimizin değerleri hiçbir şey ifade etmiyor. Aile kurumunu delik deşik etme niyetindeler. Milletim bunlara fırsat vermeyecektir. LGBT adıyla ya da başka isimlerle bu gökkuşağı masanın kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Son 21 yılda kadına dair önemli kazanımlar, AK Parti döneminde hayata geçti. Başörtüsü yasaklarını biz tarihe gömdük. Fırsat eşitliliği, AK Parti ile birlikte sağlandı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'a kadar ulaştı. İstihdam ki kadın sayısını 6 milyondan aldım, 10 buçuk milyona yaklaştırdık. TBMM'de göreve geldiğimizde yüzde 4,1 olan kadın temsilini, yüzde 17,4'e ulaştırdık. Kadına yönelik şiddette mücadelede en kararlı adımları biz attık. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekledik. Kadınlarımız son yıllarda gösterdiği başarılarla bizim gururumuz oldu. Bundan sonraki süreçte daha da güçlenerek devam edecekler. Kadına şiddetle ilgili bizim verdiğimiz savaş hiçbir dönemde yapılmamıştır. Böyle bir şey mümkün mü? Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP kendi döneminde kadınlara vermemiştir. CHP'nin kaç tane milletvekili var? Rakamlar ortada.

"GENÇLİĞİMİZE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU EMANET EDİYORUZ"



Gençlere her zaman güvendim, inandım. Göreve geldiğimizde yaş sınırı 30'du. Biz bunu ilk etapta 25'e indirdik, yetmez dedik 18'e indirdik. 18'i seçme seçilme yaşı yaptık. Niye CHP yapamadı bunu? Diğerleri niye yapamadı? Niye onlar yapamadı da biz yaptık? Biz gencimize inanıyorduk. Bunlar ne dediler, 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?'. Gençliğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ediyoruz. Küresel ve yerel vesayetçilerle, darbecilerle, terör örgütleriyle mücadele ede ede bu noktaya getirdiğimiz ülkeyi biz gençlerimize emanet ediyoruz.

"27 NİSAN'DA AKKUYU'NUN İLK ADIMINI ATACAĞIZ"



Bunların hayatı bu ülkede taş üstüne taş koymamaktır. Bir taraftan 'Akkuyu'yu görelim' derler. Biz de arkadaşları alın götürün diyoruz. Oradan döndükten sonra 'muhteşem eser' diyorlar. Ankara'da da 'Yapılan ne var ki?' diyorlar. İHA'yı SİHA'yı gelince durduracağız dediler. Neyi durduruyorsun? Her şeyin bir özerkliği var. Var mı öyle 25 kuruşa simit. Bunlar bizim için olmazsa olmaz yatırımlar. 4 tane nükleer santrali var. 27'sinde bir tanesinin açılışını yapacağız. Enerji depolayacağız. Bu bize yetmez. Bunun ardından 3 tane daha planlıyoruz. 3 taneyi de önümüzdeki 5 senede halletmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya mecburuz. Dünya enerjide ne sıkıntılar yaşadı? Almanya önce nükleer santralleri kapama kararı aldılar. Şansölye'ye söyledim, 'Yanlış yapıyorsunuz.'. Dedi ki, 'Avrupa böyle istiyor.'. Avrupa böyle istiyor diyen Almaya yeniden nükleer enerjiye döndüler. Kömürü kullanmaya başladılar. Biz onların düştüğü duruma düşmeyeceğiz. Bir ihtimal 27'sinde Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun ilk adımını atacağız.



"AK PARTİ BEN DEĞİL, BİZ PARTİSİDİR"



Ülkede demokrasiye samimiyetle sahip çıkan parti içinde de demokrasiyi en şeffaf yürüten parti AK Parti'dir. Temayül yoklaması yapıldı. 14 komisyon, aday adaylarını yüzyüze görüşmeyle değerlendirmeye tabii tutuyor. Bu sürecin ardından bizzat başkanlığını yapacağım bir komisyonla aday listemize son şeklini vereceğiz. Bu dönemde de milletvekili listelerinde birtakım yenilenmeler olacaktır. Bakan arkadaşlarımız da kabinede sahip olduğu birikimi ve enerjiyi milletvekili olarak meclis çatısı altında değerlendirecek. Her bakan arkadaşımız kendi bölgesinden aday olacaktır. AK Parti ben değil, biz partisidir. Bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta içinde bunları bir neticeye bağlayacağız. Neticeye bağladıkça da kamuoyuyla paylaşacağız.



"DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM"



20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılın ülkemiz için taşıdığı ehemmiyeti biliyoruz. Geçtiğimiz yılın 28 Ekim'inde seçim kampanyamızın ilk fişeğini atmıştık. Deprem nedeniyle seçim kampanyasında değişikliğe gittik. Böyle bir iklimde kimse vur patlasın çal oynasın bir kampanya yapamaz. Hem şahsım, hem teşkilat olarak seçim kampanyamızı yüz yüze yürüteceğiz.Siyasette Erdoğan stili olarak kabul edilen bir tarz var. Nedir o? Yüz yüze, gönül gönüle ilişki. Halkımız sessiz ama derinden seçim kampanya sürecini yaşayacak. Aday listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından beyannamemizi ve sloganlarımızı paylaşacağız. Tabii bunlarla birlikte milletimizi şunu anlatmalıyız. Bölgemiz giderek sertleşen bir uluslararası mücadele alanına döndü. Krizler ve savaşlarla anılan bir dünyayı tecrübe ediyoruz. Bir bu ortamda bağımsız bir Türkiye inşa edebildik. Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik. Bu akşam şunu açıklayabilirim. Bir, biz ülkemizi savaşa sokmayacağız. İki, aile kurumunu güçlü tutacağız. Üç, ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda daha hassas davranacağız. Göçmenleri de birilerine yedirmeyeceğiz. Anlatacağımız bir diğer husus da Rusya-Ukrayna arasındaki süreci ciddi arabuluculukla nihayete erdirmektir. Kendi logosuyla seçime girme arzusunda olan partilerimiz var. Kendi logosuyla seçimlere girme kararlığı içerisinde olan partilerimiz buradan ne alırsa geleceğe onla yürüme durumu olacak. Bunu da aramızda sık sık görüşüyoruz. Sistemin geliştirilmesi gerek tarafları var. Seçimden sonra da bunlara ele alacağız. Şimdiden bunları konuşmanın pek faydalı olacağına inanmıyorum. Arkadaşlarım basın bildirisinin hazırlıklarını yapıyorlar. 2-3 gün içerisinde bitecek. Şahlanma döneminin içinde neler var anlatacağız. Türkiye Yüzyılı dediğimiz çatının altında neler var bunu göstereceğiz. İlk kez 2007'de kullandığımız 'Durmak yok yola devam' diye sloganımız vardı. Şimdi bu sloganı 'Doğru adımlarla yola devam' diye güncelliyoruz. Bu da yeni dönemin başlığı olacak.



ERDOĞAN'DAN ANKET AÇIKLAMASI: BEN ALANA BAKARIM



Bu masadan biri çıkmış 'Sivas'a hızlı tren ne gerek?'. Sivaslı bu adam. 'Ayasofya büyük, bir kısmını müze yapalım' dedi. 'Çamlıca'ya 60 bin kişiyi doldurun da gönderelim' diyor. Sen buraya uğramadın ki. Uğra da bir bak. Şaşırmaz olur muyum? Böyle bir şeyi beyefendiden beklemezdik. Kim bunun suflörü bilmiyoruz ki. Ben alana bakarım. 11 ilimizdeki bu depremin olduğu bir dönemde gelen kamuoyu araştırmaların sağlık sıhhat durumunu kabullenmek mümkün değil. Adıyaman mitinginde böyle bir durumda alanda 20 bin kişi vardır. Bu bir şeyi gösteriyor.