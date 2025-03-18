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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

18.03.2025 - 13:06Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.

Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

 

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