Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
18.03.2025 - 13:06Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2025
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/9d7VDHqx4x