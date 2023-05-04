Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanlara müjde: Enflasyon farkı ve refah payı artışı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz Giresun'u çok seviyoruz. İşte muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak, buna inanıyorum.

Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Giresun pontus çetelerine toprağı dar etmişti. Şimdi de haşhaşilere, vatan hainlere vatan toprağını dar edecek.

Giresun, Fatih'in emanetini yere düşürmemiştir. Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz. Giresun bizimle olduğu müddetçe her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, arkadaşınızı komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım. Aksi takdirde Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. cezeevinde olan selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 51 Kürt kardeşimi öldürdü, Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Bunun suçu ne diyorlar, daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den selam geliyor, 'desteğimiz onunla' diyorlar. Bunların dini, ezanı, kitabı yok. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı?

BU MİLLETİN EVLATLARIYLA ONLARI MUKAYESE EDEMEYİZ

Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları yapanlar, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar BAYKAR. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz.

Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Fındığa zam verecekmiş, bugüne kadar neredeydiniz?Eskiden bu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan çık, Hopa'ya kadar böyle bir yol yoktu.

Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez. Eksikler de yok değil, bütün bunlar aşılacaktır, yine biz aşarız. Enflasyon her ay düşüyor. Yüzde 43'e indi. Her ay azala azala devam edecek.

Kale içeriden fethedilir, kalenin içinde kimler var; kadınlar. Kaleyi kadınlarımız fethedecek.

ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI ARTIŞI YAPACAĞIZ

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan artışlar yapacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı. Sanayi ve teknoloji eksiklerini biz giderdik mi? Bu ülkenin en büyük özlemi olan Ayasofya'yı biz ibadete açtık mı?

Amerika'da Türk Evi'ni inşa ettik. Yaparsa biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar.

Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz. Allah'ın izni ile mevcut sıkıntıları da biz gidereceğiz. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. 85 milyonun tamamının bu davada yeri var. Gelin ülkemizin geleceği için Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim.

GİRESUN'A 51 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Giresun, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Karadeniz'in uşaklarına da bu yakışır. Giresun'a 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

Bana diyorlar ki, bay bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun, diyorlar. Hep yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım. Giresun'a uğramış yine yalan söylemiş.

Davos'ta IMF ile görüşme yapıyoruz IMF'nin başındaki zat, siyasi kararlara müdahil oluyoruz diyor. Sen alacağını alacaksın ama Türkiye'yi ben yönetirim, sen Türkiye'ye karışamazsın, dedim. 2013'te IMF'e olan borcumuzu ödedik ve ilişiğimizi kestik.

Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, yüz yıllık kazanımlarını değiştireceğiz, diyor. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal. O masadakiler de aynı.

Biz LGBT'ci değiliz. LGBTye karşıyız. CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci. O masada olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz.

Bana diyorlar ki, bay bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun, diyorlar. Hep yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım. Giresun'a uğramış yine yalan söylemiş.

Davos'ta IMF ile görüşme yapıyoruz IMF'nin başındaki zat, siyasi kararlara müdahil oluyoruz diyor. Sen alacağını alacaksın ama Türkiye'yi ben yönetirim, sen Türkiye'ye karışamazsın, dedim. 2013'te IMF'e olan borcumuzu ödedik ve ilişiğimizi kestik.

Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, yüz yıllık kazanımlarını değiştireceğiz, diyor. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal. O masadakiler de aynı.

Biz LGBT'ci değiliz. LGBTye karşıyız. CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci. O masada olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz.