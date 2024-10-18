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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan için 18 Ekim Bağımsızlık Günü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

18.10.2024 - 19:25 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı görsele de yer verdi.

İşte Erdoğan'ın sosyal medyadan o paylaşımı;

Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

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