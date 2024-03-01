Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da peş peşe kritik görüşmeler

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan’ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

ERDOĞAN'A 'TÜRKMEN HALKININ FAHRİ AKSAKALI' UNVANI

Açıklamada ayrıca, birtakım imzaların da atıldığı belirtilerek, "Türkiye ile Türkmenistan arasında 'Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı', 'Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı' ve 'Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandı. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov’a teşekkür etti" denildi.

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BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile görüşmesinin ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.