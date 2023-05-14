GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Anneler Günü paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

14.05.2023 - 11:13 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde:

Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de oyunu kullandı

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de oyunu kullandı

87 yaşındaki Mustafa amca oy kullanmaya ambulansla geldi

87 yaşındaki Mustafa amca oy kullanmaya ambulansla geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı