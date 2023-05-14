Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Anneler Günü paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.
14.05.2023 - 11:13 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde:
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.
Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/2YU9lVInol