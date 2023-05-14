Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde:

Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum.



Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/2YU9lVInol