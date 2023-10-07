Erdoğan'dan işçi, memur ve emeklilere mesaj: Müjdeler vermeye devam edeceğiz

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi. Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakındaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılının muştusunu bir kez daha cümle aleme beraberce ilan edeceğiz. Yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan, davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİLİLERİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanların refahını artırmak başta olmak üzere, millete verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini belirterek şöyle devam etti:

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"Cumhurla cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız.

Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine rıza göstermeyeceğiz. 'Terörü kaynağında kurutma' stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız. Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz."

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'TARAFLARI İTİDALLİ DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Erdoğan, İsrail-Hamas gerilimiyle ilgili, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalli hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAVAMIZIN BAYRAĞINI HEP YÜKSELTECEĞİZ'

Erdoğan, tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kaderini ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiye, bir kadroya ve bir ittifaka yakışan da budur. Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Bugün buradaki birlikteliğimizi, işte bu ahdin ve azmin sembolü olarak görüyoruz. Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. AK Parti, kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milletimizi hayalleriyle buluşturan siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdi. Şimdi Türkiye, yine Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti’nin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son 2 asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız. Sahibi hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımız davamızın bayrağını hep yükselteceğiz. Bu ufku önce Türkiye Yüzyılıyla aydınlatacak, ardından hedeflediğimiz asıl yere çıkartacağız" dedi.

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'HEDEFLERİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ'

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Erdoğan, "İnsanlığın geleceğine yön veren, ruhunu şekillendiren, yolunu çizen ne varsa, hepsine de kendi değerlerimizin, kendi ülkülerimizin, kendi sevdalarımızın damgasını vuracağız. İnsanıyla, tabiatıyla, teknolojisiyle her alanda dünyanın yeni düzeninde bize sunulana tabi olarak değil, belirleyici olarak yerimizi alacağız. Kuruluşumuzdan bugüne 22 yıldır yaptığımız her işi, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmeti, bu büyük şahlanışın girizgahı, dibacesi, besmelesi olarak görüyoruz. Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. İnşallah, bu bayrak yarışında, son 21 yılda olduğu gibi, bundan sonra da en önde hep sizler yer alacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

'GÖZLERİ GÖRMÜYOR, KULAKLARI DUYMUYOR'

Erdoğan, bazılarının bunca zamandır AK Parti’nin girdiği her seçimden açık ara birinci çıkabildiğini bir türlü anlayamadığını ifade ederek şöyle dedi:

"Halbuki ülkenin 21 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi mesafesine baksalar, bu sorunun cevabını kendiliğinden bulacaklar. Maalesef bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var hakikati söyleyemiyor; kalpleri ve vicdanları zaten nasır bağlamış durumda. Şöyle azıcık gözlerini açsalar, kulaklarını kabartsalar, gönüllerinin pasını silseler, her şeyin farkına varacaklar. Eğitime baksalar; derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76’dan 208’e yükselttiğimizi, okullarımıza 800 bin yeni öğretmen atadığımızı, üniversite öğrenci sayımızı 7,5 milyona çıkarttığımızı, yurt kapasitesini 950 bine ulaştırdığımızı, mesleki eğitimi güçlendirdiğimizi görecekler. Ama böyle bir dertleri yok. Sağlığa baksalar; hastane yatak kapasitemizi 164 binden 268 bine ulaştırdığımızı, şehir hastaneleriyle hizmet kalitesini zirveye çıkardığımızı, sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler. Adalete baksalar; hakim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştırdığımızı, yargının yükünü azalttığımızı, adalet sisteminin altyapısını yenilediğimizi, yargıyı vesayetin güdümünden kurtarıp adına hüküm verdiği millete ram ettiğimizi görecekler.

Güvenliğe baksalar; istiklalimize ve istikbalimize göz diken terör örgütlerinin, onları üzerimize salan emperyalistlerin heveslerini nasıl kursaklarında bıraktığımızı, sınır ötesi harekatları ve 15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler. Sosyal yardımlara baksalar; ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın, her mazlumun yanında yer aldığımızı, engellileri eğitimden istihdama hayatın her alanında desteklediğimizi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler. Ulaştırmaya baksalar; bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 3 bin 630 kilometreye, tünellerimizin adedini 486’ya, havalimanlarımızın sayısını 57’ye çıkardığımızı, ülkemizi hızlı trenle tanıştırdığımızı, internet ve e-devlet gibi haberleşme devrimleri gerçekleştirdiğimizi görecekler. Enerjiye baksalar; kurulu gücümüzü 105 bin 417 megavata yükselttiğimizi, Karadeniz’de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptığımızı ve bunun sevincini faturalardaki indirimle milletimizle paylaştığımızı, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizi öne geçirdiğimizi görecekler. Tarıma baksalar; çiftçilerimize güncel rakamıyla 844 milyar lira tarımsal destek verdiğimizi, baraj sayımızı 992’ye, hidroelektrik santrali sayımızı 740’a, içme suyu tesisimizi 386’ya, sulama tesisimizi 3 bin 400’e çıkardığımızı, orman varlığımızı artırdığımızı görecekler."

'İLK KABİNEDEN SONRA YENİ MÜJDEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Erdoğan, ''İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız'' dedi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN DOĞUŞUNA ENGEL OLAMAYACAKSINIZ'

Erdoğan, milletin bu tarihi yürüyüşünde yanında olanlarla, kendisini yalnız bırakanları ve karşısında yer alanları hiçbir vakit unutmayacağını bildirerek, "Bu ülkeye müstemleke muamelesi yapılırken seslerini çıkarmayan kimi siyasetçi ve aydın kesiminin, kendi politikasını belirleyip bağımsızca uygulayan Türkiye gerçeğini inkar etmek için gösterdikleri çaba ibretliktir. Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye’nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir. Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın. Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye’nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum; büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılının yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikimin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olmayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı AK Parti, kadroları ve müktesebatıyla dimdik ayaktadır. Çünkü aziz milletimiz, iradesi ve kararlılığıyla dimdik ayaktadır. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa, Allah’ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz" dedi.

'AK PARTİ’NİN HER KONGRESİ BİR DEĞİŞİM RÜZGARINA ŞAHİT OLUR'

Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin, kendi iradesiyle kendini sürekli yenilemeyi başarabilen en büyük siyasi organizasyonu olduğunu bildirerek, "Bunun için AK Parti’nin her kongresi bir değişim rüzgarına şahit olur. Bunun için her milletvekili seçimi, AK Parti açısından bir değişim esintisi, bir yenilenme heyecanı eşliğinde gerçekleşir. Bunun için her mahalli idareler seçimi, AK Parti veçhesinde yeni seslerin, yeni yüzlerin, yeni isimlerin temayüz vesilesi haline dönüşür. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla partimizin tüm kadroları, hem kendi içinde, hem de dışarıdan beslenerek kendini sürekli diri, dinamik, üretken tutar" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, YENİDEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nde delegeler tarafından kullanılan geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyük kongre seçim tutanağına göre 1402 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı 1399. Geçersiz oy sayısı 3. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi" dedi.

MKYK LİSTESİ

Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belirlendi. 75 kişinin yer aldığı listedeki şu isimler yer aldı; Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasirkekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özkekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Halil İbrahim Yıldız, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Sükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Teyfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekçi, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu; Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'dan, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu; Cemal Bekle, İffet Polat, Tülay Kaynarca, Siyasi Erdem Etik Kurulu ise Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar'dan oluştu.

'YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NU AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan, parti kurullarına seçilen isimleri tebrik ederek, "Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak diğer taraftan da vatandaşlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Bu arada inşallah bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu’nu yine açıklayacağım. Yüksek İstişare Kuruluyla birlikte de zaten bu kurul biliyorsunuz ağırlıklı olarak TBMM’de başkanlık görevi icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor; onlarla birlikte 7 kişilik bir İstişare Kurulu’nu açıklayacak ve bununla beraber ayrıca yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'100 MİLYONLARIN UMUDUYUZ'

Erdoğan, terörden savaşa kadar bölgede çok ciddi krizlerin yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biz omuz omuza vererek inşallah Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum; biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş 100 milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. İnşallah her zamankinden daha çok çalışarak, daha fazla gönle girerek mücadelemizi devam ettireceğiz. Özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini kucaklayacak şekilde, büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışmayla ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz. Zira CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla neyi bekliyor biliyor musunuz; 31 Mart’ı bekliyor. ’31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım’ diyorlar."

'31 MART'TA BÜYÜK BİR ZAFER BİZİ BEKLİYOR'

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettikleri kritik başarıyı 31 Mart’ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacaklarını belirterek, "Bunun için yapmamız gereken bellidir. Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima vatandaşlarımızla birlikte olacağız. AK Parti’nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Kibre kesinlikle kapılmayacak, hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazu ile yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda da Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum" diye konuştu.