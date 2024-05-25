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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü tebrik etti.

25.05.2024 - 14:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9’uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşerî ve tarihî bağlara sahip olduğumuz Afrika’nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

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