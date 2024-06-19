Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella da gruptaki diğer maçlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davette bulundu.

SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı için siyasiler tebrik mesajları paylaştı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-1’lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Galibiyetin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Grubundaki diğer maçlarda da Milli Takıma başarılar diliyorum."

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Turnuvalarda ilk maçlar her zaman risklidir, tebrikler."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim, yolun sonu şampiyonluk olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, yolun sonu final olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenen A Millî Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. İnanıyoruz, yolun sonu EURO 2024 şampiyonluğu." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alkış seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar! Başarınızı tebrik ediyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Sizinle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz, devamı gelecek. Harikasınız ’Bizim Çocuklar."

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Bizlere böyle heyecanlı bir maç izlettiğiniz için, muhteşem 3 gol attığınız için hepinizin alnından öpüyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, gururumuzsunuz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında rakibimiz Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutlarım."