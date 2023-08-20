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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan'da büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.

20.08.2023 - 22:17 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan'da büyük ilgi

Macaristan vatandaşları, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.

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