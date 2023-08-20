Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan'da büyük ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.
20.08.2023 - 22:17 | | İHA
Macaristan vatandaşları, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.