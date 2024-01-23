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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

23.01.2024 - 16:54 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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