Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'den sonra Putin ile de görüşecek!

Rusya-Ukrayna savaşının iki tarafıyla da görüşebilen tek lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i ağırlayacak. Zelenskiy, Erdoğan’ın daveti üzerine bugün İstanbul’a gelecek. Bu kritik çalışma ziyareti kapsamında Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karakaş'ın haberine göre, Görüşmelerde süresi 17 Temmuz’da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme sonrasında iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyebileceği ifade edildi. Rusya’dan yapılan son açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması için bir gerekçe olmadığı belirtilmişti.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin resmi kararın henüz duyurulmadığını, Batı’nın bu sorunları ele alması için hala zaman olduğunu dile getirmişti.

RUSYA: ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Rusya: Erdoğan ve Putin kısa süre içerisinde görüşebilir ama tarih belirlenmedi. Erdoğan ile Zelenski arasındaki görüşmenin sonuçları da yakından takip ediliyor.