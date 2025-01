Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenecek gençlerimize faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

2025 Aile Yılı tanıtım programı münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 85 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

İlgili bakanlık koordinasyonunda aile kurumunun korunması için yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik.

Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biridir. Kurullar ilk toplantısını yaptı. Bu yeni kurulumuz sağlıklı nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Enstitü ise aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR'

Milletli bir anne-babanın elinde, huzurlu bir yuvanın çatısı altında büyüyen çocuklar, evvela ailelerine, daha sonra da milletlerine ve insanlığa faydalı örnekler haline gelir. Batınına, milletine, bayrağına, mukaddesatına bağlı tarihini, köklerini ve kim olduğunu bilen bilgisi ve vizyonuyla çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur, hedefidir, muradıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden, aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumakta hepimizin ortak sorumluluğudur.

'LGBT ELEŞTİRİSİ TIPKI SİYONİZME YÖNELİK DİLE GETİRİLEN HAKLI ELEŞTİRİLER GİBİ ANINDA SUSTURULMAKTADIR'

LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi aileleri ve aile grubunun kutsiyetidir. Bakın, daha önce de defalarca vurguladım. İlk hesapta, kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenen bu anomali günümüzde faşizan bir dayanmaya dönüştürüyor. LGBT eleştirisi tıpkı siyonizme yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmakta, küresel kültürü silahşörleri tarafından yokluğa mahkum edilmektedir. Bu siyasetteki örneklerini hepimiz biliyoruz. Bu zorbalık sadece siyasette de mahluk değil. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora, oyunlardan dijital mecralara kadar hemen her alanda daha nobran, daha baskıcı, daha ürpertici bir gerçekçilikle karşı karşıyayız.

Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Sırasıyla direği, aileyi, toplumu inzal eden kimliksizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kim ne derse desin, bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir. Bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır. Birleşmiş Milletler Dünyası'nda verdiğimiz mücadele zaten malum. Bu çabalarımızı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara da teşmil ediyoruz. Şunu bugün bir kez daha tüm kalbimle ifade etmek isterim. Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları karşısında kazanılacak her mevzi insanlığın geleceği adına tartışmasız büyük bir başarıdır. İlgili kurullarımızla, özellikle akademi, medya, kültür-sanat ve sivil toplum camiamızın bu konuda daha aktif sorumluluk alacağına inanıyorum. Yerel yönetimleri, milli varlığımızın taşıyıcı kolonlarına hamle yapan bu akımlara birim vermemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

'DOĞURGANLIK ORANI VE NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ MAALESEF ALARM VERMEKTEDİR'

Bunu hamaset yapmak için değil, bazı acı gerçeklerle yüzleştiğimiz için söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha iyi anlaşılacak. Yıllık nüfus artış hızımız ise 2022 yılında 1,7 iken 2023'de 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa %10 üzerine çıkmış, ortalama yaşımız da 34 sınırına dayanmıştır. Tüm bunlarla birlikte evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise aynı nispette artmıştır. Evlenme hızı 2023'te binde 6,63 olarak gerçekleşmiştir. Bir nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2,0,1'e çıkmıştır. Boşanmaların %33,4'ünün evliliğin ilk 5 yılı içinde %21,7'nin ise evliliğin 6 ile 10. yılları arasında meydana geldiği göze çarptır. Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlar için 26'ya, erkekler için ise 28'e yükseldiğini görüyoruz.

Türkiye'nin huzuruna dair her konuda çuvallayanlar burada da aynı yanlışı tekrarlamışlardır. Tabi bunun sadece bir öngörüsüzlük mü yoksa arkasında çok daha cinsi emellerin mi olduğumuz takdirini milletimizin yapacağına inanıyoruz. Şahsi fikrim, nüfus planlaması sistemi altında yürütülen çalışmaların kesinlikle artmaya taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda da bizi teyit edeceği kanaatidir. Tabi biz doğru bildiğimiz yolda sabırla yürümekten asla vazgeçmeyelim. Her fırsatta en az 3 çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz. Milletimizin istikbalini garanti edecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10. Kalkınma planımıza ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması başlıklı dönüşüm programını ekleyerek doğulganlık hızının arttırılmasını nüfus politikamızın öncelikli hedefi haline getirdik. 12. Kalkınma planı ile doğulganlık oranının nüfusun kendini yenileme seviyesinin üzerine çıkarılmasını kendimize gayret ediyoruz.

'YUVA KURACAKLARA FAİZSİZ KREDİYİ 81 İLİN TAMAMINDA DEVREYE ALIYORUZ'

Saygıdeğer misafirlerim, Bu arka plan çerçevesinde, 2025 yılını biliyorsunuz, Aile Yılı ilan etti. 2025 Aile Yılı kapsamında, birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. Bunların bir kısmını bugün, sizlerin vasıtasıyla, milletimiz ve ailelerimizle paylaşmak istiyorum. 14-28 Mayıs seçim sürecinde, milletimize söz verdiğimiz, Aile ve Gençlik konunu, geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Biliyorsunuz, bu konu ile, evliliğe ilk adımını atan gençlerimize, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında, faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunun bir adım daha, öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize, Aile ve Gençlik konu dahilinde, verdiğimiz, buraya dikkat, faizsiz kredi desteğini, 81 yılımızın tamamında, uygulamaya alıyoruz.

ÜÇÜNCÜ VE SONRAKİ ÇOCUKLAR İÇİN DE HER AY 5000 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Bugün itibariyle başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde arttırıyoruz. Bu kapsamda yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5000 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5000 lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuk için hesap gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tabii ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için toplu konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.

'EVLİLİKTE GÖSTERİŞTEN UZAK DURUN'

Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması Efendimiz tarafından tavsiye ve terkiyle düşünülür. Ancak son yıllarda bu alanda sorunlarımız katlanarak arttı. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, ataların tabiriyle eski köye yeni adetlerin geldiği, açık söylüyorum, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor, daha yolun başındayken umutları kırılıyor. Evlenenler ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Gençliklerimiz, aynı çatı altından beraberce yaşamayı öğrendikleri hassas bir dönemde mevcut sıkıntılara ilave eden popüler kültürün veya geleneğin dayatması sebebiyle yüklendikleri maddi külfetlerle uğraşıyordu. Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri, olmasa da olur diyebileceğimiz aşırı talepler dolayısıyla ortaya çıkan işte bu masraflar.

Şunu tüm samimiyetimle bugün burada ifade etmek için, aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı ve medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetimizdir. İster kız tarafı, ister erkek tarafı olsun, her kim bunu zorlaştırıyorsa, gençlerin dünya evine girmesini engelliyorsa, büyük bir vebal olsun. Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında, Diyaret İşleri Başkanlığımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza gerçekten önemli görevler düşmektedir. İnşallah, 2025 aile yılını vesile kılarak, bu sorunların da üzerine kararlılık da işleteceğimize inanıyorum. Rabbim, evlenecek tüm gençlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Sözlerimi bu temennilerle son verirken, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2025 aile yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.