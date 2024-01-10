Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı aplikasyonlar yerine Türkiye menşeli uygulamalar kullanılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanlığı'nın 97'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte kamu görevlileri arasında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımının da arttığını söyleyerek, "Yabancı aplikasyonlar yerine kendi şirketlerimiz tarafından geliştirilen Türkiye menşeli uygulamaların kullanılmasının teşviki bu süreçte bir alternatif olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.
10.01.2024 - 20:03 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge, not ve doküman da maalesef paylaşılıyor. Bu durumun bilgi güvenliği açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğu açıktır. Avrupa ülkelerinin son dönemde bu uygulamaların kullanımı noktasında belli seviye ve görevlerdeki kamu personeline yönelik çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiğini görmekteyiz. Bu konuda devletimizin de artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım. Yabancı aplikasyonlar yerine kendi şirketlerimiz tarafından geliştirilen Türkiye menşeli uygulamaların kullanılmasının teşviki bu süreçte bir alternatif olarak değerlendirilebilir" dedi.