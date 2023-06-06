Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Kabine üyeleriyle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile birlikte Anıtkabir’in merdivenlerinde basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak, Türkiye Yüzyılı’nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye’ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. Yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası hâline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahcup etmesin.

Ruhun şad olsun.”

YENİ KABİNE BUGÜN İLK KEZ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak.

2. YÜZYILIN YOL HARİTASI

Türkiye’nin ikinci yüzyılı için yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda, ekonomi gündemi öncelikli olarak masada olacak. En düşük emekli aylığında yapılacağı açıklanan kademeli zam, asgari ücret, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının tesliminin yanı sıra Erdoğan’ın seçim vaadi olarak açıkladığı ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı ifade ediliyor. Kabinede yer alan isimlerin, Türkiye’nin yeni dönemde iç ve dış siyaseti ile ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gidebileceğinin sinyallerini vermesi ise dikkati çekiyor. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.