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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15.02.2023 - 08:31 | | ANKARA, (DHA)-
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili merhum Deniz Baykal'ın Ankara Angora Evleri'nde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyarette Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a taziye dileklerini bulundu. 

 

 

 

 

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