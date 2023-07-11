Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görevime yeniden seçilmem dolayısıyla aradığınız ve ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Benim için yeni sürç 5 yıllık bir süreç sizde de seçim hazırlıkları var. Seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Biden ise “5 yıl da birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

ERDOĞAN'DAN ART ARDA GÖRÜŞMELER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş yapan Erdoğan, burada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kısa sohbet etti.