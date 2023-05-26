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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." dedi.

26.05.2023 - 09:25 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin çağrıda bulunarak şunları kaydetti;

27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz.

"Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz"

Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. 28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz.

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"Ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım"

Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım.

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Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır.

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