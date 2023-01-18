Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgını başarıyla atlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Türk Hava Yolları ailesinin değerli yöneticileri, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'nin havacılık sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın son üç yıldır koronavirüs salgını ile başlayan ardından bölgemizdeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmektedir.

Türkiye, salgının sağlık boyutunu nasıl başarı ile yönetmişse, hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır. Türk Hava Yolları'mız vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlatmıştır. 2021 yılı yaralarımızı sardığımız bir sene olarak kayıtlara geçerken, 2022 özellikle hamdolsun havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur.

"İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi"

Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanı'mız ile ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz.

"Türkiye bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor"

Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforu, teknolojisi, mimarisi ve diğer imkanları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor. Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. Türk Hava Yolları'nı dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız.

İnsanımıza umut vermek yerine, sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle, inançla, samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te Türk Hava Yolları'mızın da 90. yaşını kutlayacağız. Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor.

Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum. Kabin ve kokpit ekiplerinden teknisyenlere, satış ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm Türk Hava Yolları ailesine başarılar diliyorum. Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümid ediyorum.